Селюк: с Гогуа «Шинник» точно не вылетит, а дальше Седрик перейдёт в клуб побольше

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход своего клиента Седрика Гогуа в «Шинник». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что защитник присоединится к ярославскому клубу в ближайшее время.

«Не люблю, когда мой футболист не играет в основе. Мои игроки не сидят в клубе, выжимая зарплату. Я предпочитаю, чтобы он перешёл в другой клуб, где в нём заинтересованы. Гогуа в конце прошлого сезона пришёл в «Шинник», после этого команда наглухо закрыла ворота и обыграла почти всех лидеров. После этого «Химки» его и подписали.

«Шиннику» сейчас нужна помощь. Седрик туда вернётся и поможет команде достойно выглядеть в чемпионате до конца сезона. «Шинник» точно не вылетит с ним. Дальше он точно поедет в клуб побольше», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.