Созин — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: категорически против, он преступник

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном возвращении нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«В нашем футболе снова заговорили о возможном возвращении Промеса в «Спартак». Давайте я напомню, если вдруг кто-то забыл: Промес – преступник. Не хулиган, как бывает иногда у игроков, а преступник. Он не просто где-то не заплатил налоги или выехал в магазин после бокала вина за рулём: у него серьёзная статья – наркоторговля.

Я категорически против, чтобы в РПЛ играли люди, скрывающиеся от правосудия в своих странах – в том числе в европейских. Если наш футбол будет укрывать таких людей – это не очень хорошо. Пусть живёт там, где ему разрешают, где законы не работают. А у нас закон и правосудие есть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.