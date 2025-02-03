Эван Фергюсон перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о переходе 20-летнего центрального нападающего Эвана Фергюсона из «Брайтона» на правах аренды на оставшуюся часть сезона-2024/2025.

«Рад быть здесь. Увидев стадион и побывав здесь сегодня, я испытал очень приятное чувство», — приводит слова Фергюсона пресс-служба клуба.

Фергюсон находится в системе «Брайтона» с 2020 года. В нынешнем сезоне молодой нападающий провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.