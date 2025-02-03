Московское «Торпедо» минимально обыграло «Крылья Советов» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Торпедо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). «Торпедо» одержало победу со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Червяков – 61'
Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте, отличился полузащитник московской команды Руслан Червяков.
После 21 тура Первой лиги московское «Торпедо» располагается на второй строчке, набрав 43 очка. Самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 18 очков в 18 встречах.
6 февраля московское «Торпедо» сыграет товарищеский матч с воронежским «Факелом», а «Крылья Советов» 9 февраля встретятся с «Пари Нижний Новгород».
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