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Вратарь «Торпедо» Бабурин высказался о неприезде легионеров на сборы

Вратарь «Торпедо» Бабурин высказался о неприезде легионеров на сборы
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Комментарии

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал ситуацию с невозвращением некоторых легионеров в расположение своих команд.

— В зимнее трансферное окно наметилась странная тенденция. Ряд легионеров не приехали на сборы. Что об этом думаете?
— Эти новости я читал. Не очень приятно такое видеть. Этим должно заниматься руководство клубов, в которых происходит подобное. Не знаю, какие у данных футболистов условия контрактов и мысли. Глубоко анализировать это не хочется, но то, что такое происходит, – не очень хорошо.

— У вас было такое, чтобы вы не приехали к началу сборов по какой-то причине?
— Нет, таких форс-мажоров никогда не было и, надеюсь, не будет. К концу отпуска уже ждёшь сборов, — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее полузащитник «Динамо» Бителло не явился на зимние сборы команды. Руководство клуба пригрозило ему дисквалификацией и большим штрафом. После этого Бителло прибыл в расположение «Динамо». Хавбек ЦСКА Виктор Мендес, игравший в аренде в «Крыльях Советов», также после зимнего отпуска не приехал на сборы команды в Турцию. Позже самарский клуб объявил об уходе Мендеса. Позже ЦСКА объявил о продаже футболиста и его переходе в чилийский «Коло-Коло».

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