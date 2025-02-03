Стало известно, под каким номером будет играть Рашфорд в «Астон Вилле»

27-летний крайний нападающий Маркус Рашфорд, который перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды, будет выступать в новом клубе под девятым номером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, «Астон Вилла» объявила об аренде игрока из «Манчестер Юнайтед» сегодня, 3 февраля. Арендное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Контрактное соглашение футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего на данный момент составляет € 55 млн.