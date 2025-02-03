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Николо Дзаньоло перешёл в «Фиорентину» из «Галатасарая» на правах аренды

Николо Дзаньоло перешёл в «Фиорентину» из «Галатасарая» на правах аренды
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Итальянская «Фиорентина» официально объявила о переходе нападающего Николо Дзаньоло на правах аренды из турецкого «Галатасарая». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией выкупа за € 15,5 млн.

Футболист будет выступать в итальянском клубе в футболке с номером 17.

Первую часть сезона Николо Дзаньоло находился в аренде в «Аталанте». В составе клуба из Бергамо нападающий вышел на поле во всех турнирах в 23 матчах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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