Николо Дзаньоло перешёл в «Фиорентину» из «Галатасарая» на правах аренды

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о переходе нападающего Николо Дзаньоло на правах аренды из турецкого «Галатасарая». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией выкупа за € 15,5 млн.

Футболист будет выступать в итальянском клубе в футболке с номером 17.

Первую часть сезона Николо Дзаньоло находился в аренде в «Аталанте». В составе клуба из Бергамо нападающий вышел на поле во всех турнирах в 23 матчах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.