Защитник «Спартака» Чернов охарактеризовал сборы с Деяном Станковичем

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, как проходят тренировочные сборы с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«У всех тренеров разные подходы. Деян не исключение. У нас больше через игры. Думаю, что мы не много бегаем — всё очень интенсивно, через футбол. Наверное, в этом отличие Станковича. Если с прошлыми тренерами у нас было много беговой работы, то с Деяном — больше футбола, но очень интенсивного.

У Абаскаля были прикольные упражнения. Разнообразие, можно было немножко отвлечься от футбола, где-то посмеяться. Но это после тяжёлой работы, в паузах. Не каждый день он такое практиковал», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.