Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Чернов охарактеризовал сборы с Деяном Станковичем

Защитник «Спартака» Чернов охарактеризовал сборы с Деяном Станковичем
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, как проходят тренировочные сборы с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«У всех тренеров разные подходы. Деян не исключение. У нас больше через игры. Думаю, что мы не много бегаем — всё очень интенсивно, через футбол. Наверное, в этом отличие Станковича. Если с прошлыми тренерами у нас было много беговой работы, то с Деяном — больше футбола, но очень интенсивного.

У Абаскаля были прикольные упражнения. Разнообразие, можно было немножко отвлечься от футбола, где-то посмеяться. Но это после тяжёлой работы, в паузах. Не каждый день он такое практиковал», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Созин — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: категорически против, он преступник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android