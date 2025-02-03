Сергей Игнашевич рассказал про матч со сборной Испании на ЧМ-2018

Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал про встречу со сборной Испании на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Думаю, у сборной России были матчи хуже по игре в обороне. Вообще не могу вспомнить, кроме дополнительного времени, каких-то явных голевых моментов. Мы пару раз проваливались, несмотря на то что глубоко оборонялись.

У нас был план, мы наигрывали игру на тренировках. Играли 5-4-1, должны были выбивать на Дзюбу. Он должен был скидывать, а мы – выбегать. Поначалу пытались развивать позиционную атаку, но и Дзюба не цеплялся. Испанцы быстро прочитали то, что мы делаем…

И мы остались без мяча, с минуты 10-й или 15-й, ещё до выхода Иньесты. Был он там или нет — без разницы, мы все играли без мяча в обороне», — сказал Игнашевич в подкасте Cappuccino&Catenaccio.

Напомним, сборная России встречалась со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. Отметим, что счёт был открыт после автогола Сергея Игнашевича. Сравнял счёт нападающий Артём Дзюба с пенальти. В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя. Сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти.