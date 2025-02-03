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«Выиграли всех». Артём Дзюба опубликовал фото с Хачановым с теннисной тренировки

«Выиграли всех». Артём Дзюба опубликовал фото с Хачановым с теннисной тренировки
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба опубликовал в социальных сетях совместное фото с серебряным призёром Олимпиады-2020, 20-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. По всей видимости, спортсмены провели тренировку на теннисном корте.

«Выиграли всех», — подписал фото Дзюба, добавив эмодзи с высунутым языком.

Фото: из личного архива Артёма Дзюбы

В данный момент Дзюба вместе с «Акроном» находится в Дубае (ОАЭ), где команда РПЛ проводит тренировочный сбор. Хачанов же уже долгое время проживает в Дубае вместе с семьей.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей.

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