Агент Вагнера Лава: он рождён, чтобы забивать голы, чистокровный конь

Футбольный агент Эвандро Феррейра, клиентом которого является бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, прокомментировал дубль своего клиента за клуб «Аваи» в матче с «Жоинвилем» (3:0) в бразильской Серии Б.

– Вагнер рождён, чтобы забивать голы. Он чистокровный конь. С интересом наблюдаю, насколько далеко зайдёт его желание играть.

– Бразильский агент Гильерме Рейс заявил, что Вагнер уже не забивает и пенсия неизбежна. Как можете прокомментировать эти слова?

– Дубль Вагнера — лучший ответ на эти слова. У меня же они вызывают только улыбку, — приводит слова Феррейры Metaratings.

Ранее футбольный агент Гильерме Рейс заявил, что Вагнер Лав уйдёт на пенсию в ближайшие пару лет.