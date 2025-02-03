Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» до лета 2026 года

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продлил срок действующего контракта с клубом до 30 июня 2026 года. Об этом сообщила немецкая команда на своём официальном сайте.

«Мне очень нравится играть в футбол, и я хочу остаться игроком «Баварии». Я всё ещё голоден и с нетерпением жду ещё одного года в этом особенном клубе. У нас всегда были хорошие разговоры. Это хорошее чувство. Это приятное ощущение, и у нас ещё много целей, которых нужно достичь вместе», — приводит слова Нойера пресс-служба клуба.

38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 25 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах.