«Ахмат» одержал победу над тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и тульский «Арсенал». Игра проходила в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 1
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 Луна Диале – 45' 1:1 Гелоян – 67' 2:1 Гандри – 72' 3:1 Камилов – 84'
Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий «Ахмата» Мауро Луна Диале. На 67-й минуте Ишхан Гелоян сравнял счёт. На 72-й минуте Надер Гандри вывел грозненский клуб вперёд. На 84-й минуте Владислав Камилов забил третий гол «Ахмата» во встрече.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Септември» после 19 игр чемпионата Болгарии занимает 12-е место.
8 февраля «Ахмат» сыграет товарищеский матч с красноярским «Енисеем», 16 февраля – с махачкалинским «Динамо».
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