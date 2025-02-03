«Ахмат» одержал победу над тульским «Арсеналом» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и тульский «Арсенал». Игра проходила в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий «Ахмата» Мауро Луна Диале. На 67-й минуте Ишхан Гелоян сравнял счёт. На 72-й минуте Надер Гандри вывел грозненский клуб вперёд. На 84-й минуте Владислав Камилов забил третий гол «Ахмата» во встрече.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Септември» после 19 игр чемпионата Болгарии занимает 12-е место.

8 февраля «Ахмат» сыграет товарищеский матч с красноярским «Енисеем», 16 февраля – с махачкалинским «Динамо».