«Спортинг Канзас-Сити» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова

Американский футбольный клуб «Спортинг Канзас-Сити» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 25-летним нападающим Магомедом-Шапи Сулеймановым из греческого «Ариса» Салоники.

По информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 2,4 млн.

Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с греческим клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.