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«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков за 23 матча. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 27 очков после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 56 очков за 23 игры.

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