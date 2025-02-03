«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков за 23 матча. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 27 очков после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 56 очков за 23 игры.