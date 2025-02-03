Глава судейского комитета РФС Каманцев прокомментировал увольнение арбитра Турбина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал решение арбитра Евгения Турбина завершить карьеру. По словам Каманцева, увольнение Турбина не связано с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

— Есть мнение, теория заговоров — о том, что эта история связана с последствиями заявлений губернатора Федорищева. Так ли это?

— Нет. По судейству высказываются много статусных людей, и, если реагировать таким образом, судей у нас не хватит на 2-й тур рестарта.

— Был ли Турбин опрошен в рамках уголовного дела, которое заведено в Самаре?

— Это я не могу сказать, поскольку это уголовное дело, — люди подписывают подписки о неразглашении, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

25 января стало известно, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Российский судья дебютировал в РПЛ в качестве главного арбитра 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь», в котором гости победили со счётом 3:1. В той игре Турбин показал четыре жёлтые карточки футболистам хозяев.