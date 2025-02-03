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Глава судейского комитета РФС Каманцев прокомментировал увольнение арбитра Турбина

Глава судейского комитета РФС Каманцев прокомментировал увольнение арбитра Турбина
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал решение арбитра Евгения Турбина завершить карьеру. По словам Каманцева, увольнение Турбина не связано с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

— Есть мнение, теория заговоров — о том, что эта история связана с последствиями заявлений губернатора Федорищева. Так ли это?
— Нет. По судейству высказываются много статусных людей, и, если реагировать таким образом, судей у нас не хватит на 2-й тур рестарта.

— Был ли Турбин опрошен в рамках уголовного дела, которое заведено в Самаре?
— Это я не могу сказать, поскольку это уголовное дело, — люди подписывают подписки о неразглашении, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

25 января стало известно, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Российский судья дебютировал в РПЛ в качестве главного арбитра 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь», в котором гости победили со счётом 3:1. В той игре Турбин показал четыре жёлтые карточки футболистам хозяев.

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