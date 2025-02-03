Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин — о Шапи в МЛС: карьера когда-то закончится, а в США можно поиграть и заработать

Булыкин — о Шапи в МЛС: карьера когда-то закончится, а в США можно поиграть и заработать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова из греческого «Ариса» Салоники в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Думаю, никто не ожидал перехода Шапи в МЛС. Мы не знаем всех нюансов, но он там будет играть, устраивать свой быт. Это неплохо, потому карьера когда-то заканчивается, а там можно неплохо поиграть и заработать, может, даже и остаться. В МЛС есть футбол, звёзды, деньги. Чемпионат мира там будет, я понимаю его и не вижу ничего плохого. Человек поехал в хороший чемпионат с вероятностью остаться там и получать возможности от жизни», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Официально
«Спортинг Канзас-Сити» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android