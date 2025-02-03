Булыкин — о Шапи в МЛС: карьера когда-то закончится, а в США можно поиграть и заработать

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова из греческого «Ариса» Салоники в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Думаю, никто не ожидал перехода Шапи в МЛС. Мы не знаем всех нюансов, но он там будет играть, устраивать свой быт. Это неплохо, потому карьера когда-то заканчивается, а там можно неплохо поиграть и заработать, может, даже и остаться. В МЛС есть футбол, звёзды, деньги. Чемпионат мира там будет, я понимаю его и не вижу ничего плохого. Человек поехал в хороший чемпионат с вероятностью остаться там и получать возможности от жизни», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.