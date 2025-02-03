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Мостовой: Шапи ничего не потерял, перейдя в МЛС — не в РПЛ же вернулся

Мостовой: Шапи ничего не потерял, перейдя в МЛС — не в РПЛ же вернулся
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Российский эксперт Александр Мостовой прокомментировал переход соотечественника Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

«Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешёл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся. В МЛС играет много легионеров, причём качественных. Сулейманов — парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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