Шавло — о Николсоне: он не топовый игрок, но когда выходил на поле, то всегда старался

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об уходе нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона из московского клуба.

— Как отнеслись к уходу Николсона? Он оставил какой-то след в «Спартаке»?

— Не знаю, кто придёт на его место. Это не топовый игрок, но когда он выходил на поле, то всегда старался, отдавал, забивал. Думаю, «Спартаку» было бы желательно иметь одного рослого форварда. В СМИ много пишут о потенциальных новичках. Может, Станкович не хочет высокого нападающего, а предпочитает таких, которые вязали бы кружева. Плюс надо смотреть, что будет с Промесом. Должны прийти Солари с Ивичем.

Вопрос в том, что если приходят иностранцы, то надо освобождать для них легионерские места. Нельзя забывать о лимите. Плюс у «Спартака» много своих хороших молодых ребят, которые уже готовы играть в основе. И клуб не пойдёт по пути «Зенита», который выдаёт гражданство игрокам, а они через год уезжают и говорят, что российский паспорт им не нужен. Здесь важно иметь достоинство и учитывать все нюансы, — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» объявил об уходе Николсона вчера, 2 февраля. В нынешнем сезоне ямаец сыграл за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.