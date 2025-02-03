Лисандро Мартинес порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона — TyC Sports

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес порвал крестообразные связки в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:1). Об этом сообщил TyC Sports.

По информации СМИ, Лисандро Мартинес больше не сможет выйти на поле в текущем сезоне из-за разрыва крестообразных связок.

Эта травма стала для Мартинеса пятой, полученной во время его пребывания в «Манчестер Юнайтед». Из-за повреждений футболист пропустил уже 270 дней, начиная с сезона-2022/2023.

Напомним, ближе к концу встречи аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках.