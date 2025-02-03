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Лисандро Мартинес порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона — TyC Sports

Лисандро Мартинес порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона — TyC Sports
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес порвал крестообразные связки в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:1). Об этом сообщил TyC Sports.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 64'     0:2 Матета – 89'    

По информации СМИ, Лисандро Мартинес больше не сможет выйти на поле в текущем сезоне из-за разрыва крестообразных связок.

Эта травма стала для Мартинеса пятой, полученной во время его пребывания в «Манчестер Юнайтед». Из-за повреждений футболист пропустил уже 270 дней, начиная с сезона-2022/2023.

Напомним, ближе к концу встречи аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках.

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