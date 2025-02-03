Американский клуб «Спортинг Канзас-Сити» по-русски поприветствовал Шапи в команде

Американский футбольный клуб «Спортинг Канзас-Сити» в соцсетях поприветствовал российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова фразой «Добро пожаловать, Шапи!», написанной латиницей. О переходе футболиста клуб объявил в понедельник, 3 февраля.

25-летний нападающий является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Последним клубом Магомеда-Шапи был греческий «Арис» Салоники, в составе которого игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.