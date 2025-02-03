«Спартак» готов предложить € 15 млн за защитника бельгийского клуба — Niewsblad

Московский «Спартак» готов заплатить € 15 млн за защитника бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» Эзекила Банзузи. Об этом сообщило бельгийское интернет-издание Niewsblad.

По информации СМИ, московский клуб проявляет серьёзный интерес к 19-летнему центральному защитнику молодёжной сборной Нидерландов. Однако сам игрок вряд ли согласится на переезд в Россию в данный момент. Ранее, в услугах Банзузи был заинтересован французский «Монако». Также на игрока претендует лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

В текущем сезоне Эзекил Банзузи провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.