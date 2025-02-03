Саласар успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит», сумма согласована — Marca

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар утром 3 февраля успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Об этом сообщает Marca. Cумма трансфера 25-летнего футболиста составит € 15+5 млн.

Источник не сообщает, когда клубы объявят о трансфере, но добавляет, что это вопрос времени.

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.