Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саласар успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит», сумма согласована — Marca

Саласар успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит», сумма согласована — Marca
Комментарии

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар утром 3 февраля успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Об этом сообщает Marca. Cумма трансфера 25-летнего футболиста составит € 15+5 млн.

Источник не сообщает, когда клубы объявят о трансфере, но добавляет, что это вопрос времени.

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
«Зенит» отдаёт большие деньги за цель «Спартака»! Саласар — прямая замена Клаудиньо
«Зенит» отдаёт большие деньги за цель «Спартака»! Саласар — прямая замена Клаудиньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android