Мадридский «Реал» подал официальную жалобу на судейство в матче с «Эспаньолом»

Совет директоров мадридского «Реала» подал официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании с копией в Высший совет по спорту в связи с плохой работой судей на матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

«События, произошедшие на этой встрече, превзошли любые пределы человеческой ошибки во всех аспектах. То, что произошло на стадионе «Стейдж Фронт», представляет собой кульминацию полностью дискредитированной арбитражной системы, в которой решения против «Реала» достигли того уровня фальсификаций, который больше нельзя игнорировать», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, на 21-й минуте матча не был засчитан гол игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а на 60-й минуте главный судья показал защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро жёлтую карточку после жёсткого подката против форварда мадридцев Килиана Мбаппе во время контратаки.