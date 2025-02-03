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Рахимич: большинство в Боснии — за возвращение российского футбола на международную арену

Рахимич: большинство в Боснии — за возвращение российского футбола на международную арену
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал отношение жителей Боснии и Герцеговины к возвращению российских клубов и сборной на международную арену.

«Я слышал, что в Боснии не против возвращения российских клубов и сборной на международную арену. Да, разные люди говорят разные вещи, кто-то и вовсе критиковал Пьянича за переход в ЦСКА. Босния — специфическая страна, есть три мнения. Так же и вас кто-то может назвать плохим человеком, а кто-то — хорошим. И меня, кто-то может сказать: «Рахимич плохой!», а кто-то — наоборот. У людей могут быть разные мнения, и они все имеют на это право. Но большинство в Боснии — за возвращение России», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

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