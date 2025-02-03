Полузащитник «ПСЖ» Шер Ндур перешёл в «Фиорентину»

20-летний полузащитник «ПСЖ» Шер Ндур, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», перешёл в «Фиорентину». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Выступать футболист будет по 27-м номером.

По данным Foot Mercato, клуб заплатил за Ндура € 5 млн. Отмечается, что «ПСЖ» получит 50% от суммы будущей перепродажи игрока. Сообщается, что у парижского клуба также есть право обратного выкупа.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Бешикташ» 21 матч, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

«Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 39 очков после 22 встреч.