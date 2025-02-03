Защитник сборной Парагвая Касерес перешёл в московское «Динамо» — Лугт

Защитник сборной Парагвая и аргентинского «Лануса» Хуан Касерес перешёл в московское «Динамо» за € 3,4 млн. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, московская команда полностью договорилась с аргентинским клубом по поводу трансфера защитника. Контракт игрока с «Динамо» будет рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Касерес сыграл за «Ланус» два матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 1 млн.