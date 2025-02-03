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Дюков прокомментировал сохранение вакантного места в исполкоме РФС, которое занимал Федун

Дюков прокомментировал сохранение вакантного места в исполкоме РФС, которое занимал Федун
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о сохранении вакантного места в исполкоме организации, которое раньше занимал бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун.

— По президентской квоте в исполком вы не реализовали одно место. Почему?
— Пусть будет. На всякий случай.

— Это место г-на Федуна, которое вы не отдали никому. Почему?
— Свято место пусто не бывает.

— Но ведь теперь кого-либо по вашей квоте можно включить в исполком только на очередной конференции в июне.
— Значит, это произойдёт в июне. Или через год, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Леонид Федун не был включён в число кандидатов для выборов в состав исполкома РФС, несмотря на то что он был избран в состав исполкома в прошлый раз, в 2021 году.

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