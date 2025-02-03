«Спартак» и «Торино» обмениваются документами по трансферу Илича — Ди Марцио

Московский «Спартак» и «Торино» в данный момент обмениваются документами для завершения перехода полузащитника итальянской команды Ивана Илича в стан красно-белых. Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации журналиста, вылет игрока в Москву для прохождения медосмотра запланирован на утро 4 февраля.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.