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«Спартак» и «Торино» обмениваются документами по трансферу Илича — Ди Марцио

«Спартак» и «Торино» обмениваются документами по трансферу Илича — Ди Марцио
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Московский «Спартак» и «Торино» в данный момент обмениваются документами для завершения перехода полузащитника итальянской команды Ивана Илича в стан красно-белых. Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации журналиста, вылет игрока в Москву для прохождения медосмотра запланирован на утро 4 февраля.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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