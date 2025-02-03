«Монако» арендовал хавбека «Бешикташа» Али Мусрати

«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Али Мусрати из «Бешикташа» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

По информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 1 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл 24 матча за «Бешикташ» во всех турнирах, где отметился двумя голами. В составе национальной команды Ливии Мусрати выиграл чемпионат африканских наций в 2014 году — единственный крупный футбольный титул в истории этой страны.

«Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков после 20 сыгранных встреч.