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Игнашевич: будь я почитателем Гасперини, копировал бы его, а это невозможно

Игнашевич: будь я почитателем Гасперини, копировал бы его, а это невозможно
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Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич выразил своё отношение к работе главного тренера итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Не сказал бы, что я почитатель, я наблюдатель творчества Гасперини. Наблюдать за ним без эмоций — невозможно. Но, будь я почитателем, копировал бы его, а это невозможно. Почему невозможно? Это невероятная селекция и тренировочный процесс, который осуществляет не каждый», — сказал Игнашевич в подкасте Cappuccino&Catenaccio.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В нынешнем сезоне клуб из Бергамо набрал 47 очков после 23 встреч и расположился на третьем месте в турнирной таблице Серии А.

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