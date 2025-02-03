ЦСКА предоставит гарантии выплат по Лоррану, клуб закрывает сделку — Касагранде

Московский ЦСКА и «Фламенго» ведут бумажную работу по переходу в московский клуб полузащитника Лоррана. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х.

По сведениям источника, при первоначальной отправке документов юридический отдел «Фламенго» не согласился с одним из пунктов, поэтому клуб попросил ЦСКА скорректировать этот момент. Московская команда внесла нужные изменения, и теперь стороны близки к закрытию сделки. Сообщается, что бразильский клуб просил гарантии выплат за 18-летнего футболиста с учётом нынешней геополитической ситуации. Клубы продолжают обмен документами.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.