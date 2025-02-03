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Марко Асенсио перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды

Марко Асенсио перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды
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«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о переходе 29-летнего крайнего нападающего Марко Асенсио из французского «ПСЖ» на правах аренды на оставшуюся часть сезона-2024/2025.

Асенсио подписал контракт с «ПСЖ» летом 2023 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Его трудовое соглашение с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 37 очков за 24 встречи.

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