Дюков — о санкциях США: на мою работу и на работу РФС это никак не повлияет

Президент Российского футбольного союза (РФС) и руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков поделился мнением о влиянии санкций США на его работу и на работу органицазии.

— Вы попали под санкции США. Что для вас это означает применительно к бизнесу и футбольной деятельности?

— Это не стало сюрпризом. На мою работу и на работу РФС это никак не повлияет.

— Понимаете, почему наложены санкции и почему недружественная нам страна вас таким образом отметила?

— Видимо, знают и помнят обо мне, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Александр Дюков был внесён в санкционный список США. Об этом сообщил официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами США.