Игрок «Тоттенхэма» Дрэгушин пропустит остаток сезона из-за травмы — The Athletic

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин пропустит оставшуюся часть сезона-2024/2025 из-за разрыва передней крестообразной связки, полученной в домашнем матче 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом» (3:0). Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, румынский футболист в ближайшее время перенесёт операцию. Ожидается, что он будет отсутствовать в течение шести месяцев. Отмечается, что в клубе надеются, что игрок восстановится к началу следующего сезона.

Напомним, 22-летний Дрэгушин вышел на замену в перерыве матча «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», но был заменён на 66-й минуте игры из-за полученной травмы.