Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Тоттенхэма» Дрэгушин пропустит остаток сезона из-за травмы — The Athletic

Игрок «Тоттенхэма» Дрэгушин пропустит остаток сезона из-за травмы — The Athletic
Комментарии

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин пропустит оставшуюся часть сезона-2024/2025 из-за разрыва передней крестообразной связки, полученной в домашнем матче 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом» (3:0). Об этом сообщает The Athletic.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70'     2:0 Аджайи – 84'     3:0 Мур – 90+4'    

По информации источника, румынский футболист в ближайшее время перенесёт операцию. Ожидается, что он будет отсутствовать в течение шести месяцев. Отмечается, что в клубе надеются, что игрок восстановится к началу следующего сезона.

Напомним, 22-летний Дрэгушин вышел на замену в перерыве матча «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», но был заменён на 66-й минуте игры из-за полученной травмы.

Материалы по теме
Лисандро Мартинес порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона — TyC Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android