Игрок «Тоттенхэма» Дрэгушин пропустит остаток сезона из-за травмы — The Athletic
Поделиться
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин пропустит оставшуюся часть сезона-2024/2025 из-за разрыва передней крестообразной связки, полученной в домашнем матче 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом» (3:0). Об этом сообщает The Athletic.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70' 2:0 Аджайи – 84' 3:0 Мур – 90+4'
По информации источника, румынский футболист в ближайшее время перенесёт операцию. Ожидается, что он будет отсутствовать в течение шести месяцев. Отмечается, что в клубе надеются, что игрок восстановится к началу следующего сезона.
Напомним, 22-летний Дрэгушин вышел на замену в перерыве матча «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», но был заменён на 66-й минуте игры из-за полученной травмы.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:24
-
23:08
-
23:02
-
23:02
-
22:58
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:13
-
22:13
-
22:01
-
21:44
-
21:35
-
21:25
-
21:25
-
20:58
-
20:52
-
20:36
-
20:35
-
20:31
-
20:24
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:37
-
19:31
-
19:25
-
19:15