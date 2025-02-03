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922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Васл» в азиатской ЛЧ

Завершился матч 7-го тура элитной Лиги чемпионов АФК группы Запад, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Васл». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, отличился полузащитник «Аль-Насра» Али Аль-Хассан. На 44-й минуте Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев с пенальти. На 78-й минуте Роналду оформил дубль. На 88-й минуте Мохаммед Аль-Фатиль установил окончательный счёт встречи — 4:0.

Оформив дубль в сегодняшнем матче, Криштиану Роналду увеличил количество забитых им мячей за всю свою карьеру до 923-х.

«Аль-Наср» набрал 16 очков в семи матчах элитной Лиги чемпионов АФК группы Запад и расположился на третьем месте. «Аль-Васл» занимает пятое место, заработав 11 очков за аналогичное количество встреч.