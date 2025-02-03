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«Фламенго» не продал «Зениту» Уэсли за € 30 млн и хочет получить намного больше — Bolavip

«Фламенго» не продал «Зениту» Уэсли за € 30 млн и хочет получить намного больше — Bolavip
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Правый защитник «Фламенго» Уэсли не покинет команду до середины года. Бразильский клуб отклонил предложение от «Зенита» на € 30 млн. Об этом сообщает Bolavip.

По сведениям источника, в руководстве «Фламенго» уверены, что 21-летний футболист ещё вырастет в цене, учитывая его возраст и стремительный прогресс. Технический директор команды Жозе Боту остался не в восторге от предложения «Зенита», и поэтому клуб сохранит игрока в команде до лета 2025 года.

Во «Фламенго» считают, что Уэсли покажет себя с отличной стороны на летнем клубном чемпионате мира и, находясь под пристальным вниманием топ-клубов Европы, позволит своей команде заработать намного больше тех денег, что предлагает российский клуб.

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