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Глава РФС Дюков высказался о тратах «Зенита» на трансферы

Глава РФС Дюков высказался о тратах «Зенита» на трансферы
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита».

«Не знаю, сколько тратит «Зенит», но если тратит, то потом этих футболистов продаёт и получает деньги за трансферы. Если говорить о трансферной политике «Зенита», то она за эти годы доказала свою состоятельность. Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение. При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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