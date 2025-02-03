Криштиану Роналду совершил 100 голевых действий за «Аль-Наср»

Сегодня, 3 февраля, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 7-го тура элитной Лиги чемпионов АФК группы Запад с «Аль-Васлом». Таким образом, футболист совершил 100 голевых действий за саудовский клуб.

За свою карьеру в «Аль-Насре» Криштиану Роналду провёл 89 встреч, в которых забил 81 гол и отдал 19 голевых передач.

Стоит отметить, что, оформив дубль в сегодняшнем матче, Криштиану Роналду увеличил количество забитых им мячей за всю свою карьеру до 923.

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.