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Полузащитник «Челси» Чуквуэмека перешёл в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Чуквуэмека перешёл в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды
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21-летний полузащитник Карни Чуквуэмека перешёл из «Челси» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа. Игрок будет выступать под 17-м номером.

В нынешнем сезоне Чуквуэмека принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Боруссия» после 20 туров Бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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