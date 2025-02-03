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«Ювентус» арендовал защитника «Ньюкасла» Ллойда Келли

«Ювентус» арендовал защитника «Ньюкасла» Ллойда Келли
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Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Ллойд Келли перешёл в «Ювентус» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года и включает опцию выкупа. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость аренды составила € 3,8 млн.

26-летний Ллойд Келли выступает за «Ньюкасл» с лета 2024 года. За это время футболист провёл в составе «сорок» 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.

После 23 сыгранных встреч «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков.

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