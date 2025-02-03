Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный секретарь РФС: если совпадут календари, мы бы сыграли с КНДР

Генеральный секретарь РФС: если совпадут календари, мы бы сыграли с КНДР
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном товарищеском матче сборной России с национальной командой КНДР.

«Будем ли мы играть с КНДР? У них плотный график, они играют в отборе. Когда мы с ними общались, они играли официальный матч. Пока что наши календари не совпадают. Если совпадут, мы бы сыграли с КНДР», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские встречи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

Материалы по теме
Гендиректор «Балтики» высказался о предстоящем матче со сборной КНДР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android