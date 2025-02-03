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Игрок «Ромы» Хуммельс — об обмене звезды НБА Дончича: слава богу, в футболе так не могут

Игрок «Ромы» Хуммельс — об обмене звезды НБА Дончича: слава богу, в футболе так не могут
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36-летний немецкий футболист, защитник итальянского клуба «Рома» и чемпион мира 2014 года Матс Хуммельс в социальных сетях отреагировал на обмен 25-летнего звёздного словенского игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Луки Дончича из команды «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Слава богу, тебя как футболиста не могут вот так продать», — написал Хуммельс в социальной сети Х (ранее Twitter).

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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