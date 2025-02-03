Новичок «Ахмата» Диас поделился своими целями на весеннюю часть РПЛ

Форвард «Ахмата» Родриго Руис Диас рассказал о своих целях и задачах на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.

— Впереди вторая часть чемпионата. Какие у тебя ожидания от важного для команды весеннего отрезка сезона, в котором ты дебютируешь в РПЛ?

— Сейчас самое главное для меня и команды – подняться выше в турнирной таблице. Вижу, что команда тренируется хорошо и что мы на правильном пути. Мы сейчас только думаем о том, чтобы работать во благо будущего клуба.

— С учётом того, что ты являешься лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая, ставишь перед собой цели по результативности в новом для себя чемпионате?

— Само собой, я всегда представляю в голове свои возможные результативные показатели. Как все знают, от нападающих ждут голов, как бы ты ни сыграл, хорошо или плохо. У меня в планах забивать и отдавать голевые передачи как можно больше, чтобы мои эти действия принесли команде нужные очки. Результаты своего клуба я ставлю превыше всего, — приводит слова Диаса официальный сайт «Ахмата».

Грозненский клуб объявил о переходе 25-летнего форварда Родриго Руиса Диаса из парагвайского клуба «2 мая» в четверг, 30 января. Футболист является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая 2024 года.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков.