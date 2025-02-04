Агенты Илича вылетели в Москву, «Спартак» заплатит за серба € 22 млн + бонусы — TMW

Завершению сделке по переходу полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак» дан «зелёный свет» после трансферов в итальянский клуб других игроков этой позиции. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

«Торино» под занавес трансферного окна подписал Чезаре Казадея из «Челси», Кристиано Бираги из «Фиорентины», а чуть ранее арендовал у «РБ Лейпциг» Элифа Элмаса. Сообщается, что туринский клуб ждал завершения всех этих сделок перед тем, как продолжит продажу своего футболиста в московскую команду.

Агенты сербского футболиста вылетели в Москву, а сам «Спартак» заплатит за полузащитника € 22 млн + бонусы.