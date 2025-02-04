Денис Адамов высказался о специфике работы вратарей на сборах

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился мнением об особенностях работы вратарей на зимних сборах.

— У вратарей своя специфика работы на сборах. В чём в первую очередь она заключается?

— На самом деле, на первом сборе у вратарей было много работы с полевыми игроками — много бегали, тренировались в зале, весь объём бегов прошли с полевыми ребятами. Да, своя работа тоже была, но её было не так много, как обычно во время сезона. Думаю, на втором и третьем сборах её будет намного больше, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Денис Адамов провёл на поле за санкт-петербургский клуб во всех турнирах 12 матчей.