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Денис Адамов высказался о специфике работы вратарей на сборах

Денис Адамов высказался о специфике работы вратарей на сборах
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился мнением об особенностях работы вратарей на зимних сборах.

— У вратарей своя специфика работы на сборах. В чём в первую очередь она заключается?
— На самом деле, на первом сборе у вратарей было много работы с полевыми игроками — много бегали, тренировались в зале, весь объём бегов прошли с полевыми ребятами. Да, своя работа тоже была, но её было не так много, как обычно во время сезона. Думаю, на втором и третьем сборах её будет намного больше, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Денис Адамов провёл на поле за санкт-петербургский клуб во всех турнирах 12 матчей.

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