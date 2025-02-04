«Лацио» на выезде обыграл «Кальяри» в 23-м туре Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Кальяри» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия). «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 23-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Дзакканьи – 41' 1:1 Пикколи – 55' 1:2 Кастельянос – 64'
Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, отличился нападающий «Лацио» Маттиа Дзакканьи. На 56-й минуте Роберто Пикколи сравнял счёт. На 64-й минуте Валентин Кастельянос вывел гостей вперёд.
После 23 сыгранных встреч «Кальяри» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 21 очко. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 42 очка.
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