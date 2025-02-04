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Пабло Солари 4 февраля пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак»

Пабло Солари 4 февраля пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак»
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Пабло Солари во вторник, 4 февраля, пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак», после чего подпишет контракт на четыре года.

Почти все детали сделки согласованы, стороны всё ещё добивают финальные детали. После медосмотра игрок в ближайшее время подпишет контракт на четыре года.

В сезоне-2024 Солари сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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