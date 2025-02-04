Полузащитник «Химок» Бони Амиан вернулся в команду из аренды в минском «Динамо»

Ивуарийский полузащитник Бони Амиан пополнил состав подмосковных «Химок» на сборах в Турции. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Первую половину сезона футболист провёл в аренде в составе минского «Динамо». Игрок провёл за команду 11 матчей и отметился двумя голами.

Амиану 21 год. Он перешёл в «Химки» в январе 2024 года и был отдан в аренду сначала в могилёвский «Днепр», а потом – в минское «Динамо».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. 5 февраля в рамках сборов «Химки» проведут товарищеский матч с махачкалинским «Динамо», 8 февраля — с казахстанским «Женисом», 14 февраля — с алма-атинским «Кайратом».