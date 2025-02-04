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Результат матча Серии А 3 февраля

Результат матча Серии А 3 февраля
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В понедельник, 3 февраля, прошёл один матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 3 февраля:

«Кальяри» — «Лацио» — 1:2.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 54 очка. На второй строчке чемпионата Италии располагается миланский «Интер», заработавший 51 очко. Третье место с 47 очками занимает «Аталанта» из Бергамо. Четвёрку лидеров замыкает римский «Лацио», набравший 42 очка. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

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